◆プロボクシングバンタム級（５３・５キロ以下）８回戦中山慧大（ＫＯ５回１分５７秒）ジェルウィン・アシロ（１２日、大阪・住吉区民センター）六島ジム所属の期待のホープ・中山慧大（けいた）が、ジェルウィン・アシロ（フィリピン）に５回ＫＯ勝ちし、デビュー以来４戦４勝（４ＫＯ）とした。アシロは１２勝（５ＫＯ）２敗。ともに右構え。アシロは２４年１０月、ＷＢＯアジアパシフィックバンタム級王座決定戦で那