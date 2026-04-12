赤ちゃんのすこやかな成長を願う「赤ちゃん会」が4月12日に高知市で開かれ、会場には赤ちゃんたちの元気な声が響いていました。今年で92回目となる「赤ちゃん会」は3か月から1歳6か月の赤ちゃんを対象に発育や健康状態を確かめる恒例のイベントです。12日に開かれた高知会場の春野総合運動公園・体育館には965人の赤ちゃんが参加しました。会では身体測定や歯科検診などが行われ、赤ちゃんたちの元気な泣き声が響くなか、参加した