◇WEリーグ・クラシエ杯準決勝第1戦C大阪1―5大宮（2026年4月12日大阪市・ヤンマーハナサカスタジアム）C大阪ヤンマーレディースはホームで迎えた第1戦でRB大宮アルディージャWOMENに1―5で敗れた。前半23分にCKから先制を許しながら、同31分には右サイドバックのDF米田が攻撃参加から左足を振り抜く。このシュートが左ポストに当たってゴールへと吸い込まれ、一時は同点とした。だが、その2分後にスキを突かれて追加