フリーアナウンサーの榎本麗美(43)が12日、SNSを更新。結婚したことを発表した。榎本は「いつもお世話になっている皆さまへ私事ではございますが、昨年、入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。お相手は「私と同じ宇宙業界に携わる方です」と説明した。「日頃より支えてくださっている宇宙業界をはじめとする関係者の皆さまの存在があってこそ、このようなご縁に恵まれ、この日を迎えることができまし