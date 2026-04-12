プロ野球セ・リーグは12日まで終えて、各チームが対戦が一回りし、阪神が盤石な強さをみせています。阪神は12日まで敵地での中日戦に3連勝。5カード連続勝ち越しで11勝4敗の貯金「7」と昨年のリーグ王者が順調な滑り出しをみせています。躍進をみせているのが2位のヤクルト。昨年は最下位に沈みましたが、池山隆寛新監督のもと球団タイ記録の開幕5連勝スタート。甲子園での阪神には負け越しましたが、敵地での巨人との3連戦ではい