極楽とんぼ加藤浩次（56）が、11日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）にMCとして出演。1週間、1人暮らしをしたことを明かした。番組冒頭でアシスタントの宇賀神メグアナウンサーが、「妻と子どもが旅行で1週間1人暮らしで寂しかった加藤浩次の人生最高レストラン」と笑顔でタイトルコール。すると加藤は「いやー、本当そうなんですよ。1週間、子ども達とみんな旅行行っちゃって。7日間冷凍食品でしたね」と明