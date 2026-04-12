“台湾の至宝”歌手の楊烈（ヤン・リエ＝73）が12日、千葉・浦安市文化会館大ホールで、世界ツアー「自由之地」日本公演を行った。日本でのコンサートは初。デビュー55周年を迎えた世界ツアーのテーマは「自由の地」。台湾、日本、アメリカの音楽芸術交流を主軸に、歌声を通じて台湾の心を世界へと届けると同時に、自由な息吹に満ちた台湾を世界に示している。会場には台湾から駆けつけた約200人のファンや在日台湾人が主体に集ま