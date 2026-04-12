4月12日、京王アリーナTOKYOで「京王電鉄 Presents Wリーグプレーオフ 2025-2026」ファイナルGAME4が行われ、デンソーアイリス（プレミア2位）が70－51でトヨタ自動車アンテロープス（プレミア1位）に勝利。今シリーズ3勝1敗としたデンソーが、クラブ史上初のリーグ優勝を達成した。 試合序盤、トヨタ自動車の安間志織に先制を許したデンソーだったが、ƌ