「ヒューミント（HUMINT）」という聞き慣れない言葉は、“Human（ヒューマン）”と“Intelligence（インテリジェンス）”を掛け合わせたもので、“人間を媒介させる諜報活動”という意味を持つらしい。つまり、人と接触して情報を聞き出したり、尋問や拷問をすることも「ヒューミント」にあたる。 参考：Netflix『HUMINT』ラストの銃撃戦は必見リュ・スンワン監督ならではの心理描写に Netflixで配信リ