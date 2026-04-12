【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第10節】(ミクスタ)北九州 0-1(前半0-1)鳥栖<得点者>[鳥]鈴木大馳(29分)<警告>[北]岡野凜平(40分)[鳥]西澤健太(90分+3)観衆:7,724人主審:岡宏道