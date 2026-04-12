リンクをコピーする

【J1百年構想リーグ EAST第10節】(埼玉)浦和 1-1(PK1-3)東京V<得点者>[浦]肥田野蓮治(46分)[東]染野唯月(74分)<警告>[浦]根本健太(76分)、石原広教(90分+1)[東]宮原和也(22分)、新井悠太(26分)、染野唯月(83分)観衆:29,530人主審:笠原寛貴└GK長沢祐弥が2本ストップ!! PK戦全勝の東京Vが勝ち点2、浦和はPK戦全敗で泥沼5連敗