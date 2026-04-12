【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第10節】(とうスタ)福島 2-3(前半1-2)いわき<得点者>[福]田中慶汰(6分)、芦部晃生(86分)[い]山中惇希(30分)、西谷亮(44分)、加藤大晟(70分)<警告>[い]山口大輝(59分)、高橋勇利也(83分)、オウイエ・ウイリアム(90分+2)観衆:5,723人主審:堀善仁└いわきが“福島ダービー”ダブル達成!! 19歳木吹翔太と18歳中野陽斗が揃ってプロ初アシスト、キングカズは出番なし