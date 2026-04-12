【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第10節】(CFS)栃木C 2-4(前半2-3)八戸<得点者>[栃]山下敬大2(9分、15分)[八]平松航2(4分、47分)、高尾流星2(38分、45分+1)<警告>[栃]小竹知恩(22分)、ペドロ・アウグスト(33分)[八]高吉正真(69分)観衆:1,843人主審:佐々木慎哉