【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第10節】(カンセキ)栃木SC 5-1(前半4-1)群馬<得点者>[栃]大曽根広汰(18分)、永井大士(35分)、中野克哉2(39分、54分)、西野太陽(42分)[群]百田真登(29分)<警告>[栃]堤陽輝(49分)、岩崎博(63分)[群]瀬畠義成(41分)、菊地健太(71分)観衆:5,366人主審:宗像瞭