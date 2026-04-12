【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第10節】(メグスタ)讃岐 0-5(前半0-4)徳島<得点者>[徳]宮崎純真(28分)、ルーカス・バルセロス(30分)、トニー・アンデルソン2(38分、45分+1)、柳澤亘(48分)<警告>[讃]牧山晃政(36分)、禹相皓(41分)観衆:4,804人主審:山岡良介