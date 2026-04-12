[4.12 J1百年構想第10節 浦和 1-1(PK1-3) 東京V 埼玉]J1百年構想リーグEASTは12日、第10節を行い、浦和レッズと東京ヴェルディが対戦した。後半開始早々に浦和が先制点を奪ったが、同27分に東京VがPKで同点に追いつき、勝負はPK戦へ。GK長沢祐弥が2本を止めた東京Vが今大会3度目のPK戦での全勝を保った。一方の浦和はPK戦に3戦全敗で、泥沼5連敗となった。ホームの浦和は本職CBに負傷者が相次いでいる緊急事態。前節・川崎F戦(