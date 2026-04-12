[4.12 J2・J3百年構想リーグEAST-A第10節 相模原 0-3 仙台 ギオンス]J2・J3百年構想リーグEAST-A第10節が12日に行われ、首位ベガルタ仙台は敵地で4位SC相模原を3-0で下した。これで4度のPK勝ちを含む開幕10連勝。相模原は2連敗となった。好調の仙台は前半アディショナルタイム3分に先制。ペナルティエリア右外のFKからキッカーのMF武田英寿が左足でクロスを送ると、ニアでマークを外したMF五十嵐聖己がヘディングでゴール左に