【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第10節】(白波スタ)鹿児島 3-1(前半2-1)鳥取<得点者>[鹿]河村慶人(14分)、吉尾虹樹(43分)、武星弥(87分)[鳥]三木直土(3分)主審:菊池俊吾