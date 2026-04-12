【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第10節】(ギケンス)高知 2-1(前半2-1)新潟<得点者>[高]小林大智(32分)、濱託巳(35分)[新]奥村仁(4分)<警告>[高]新谷聖基(69分)[新]ジェイソン・ゲリア(55分)、笠井佳祐(75分)主審:矢野浩平