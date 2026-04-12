【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第10節】(ソユスタ)秋田 0-1(前半0-0)湘南<得点者>[湘]袴田裕太郎(62分)<警告>[秋]才藤龍治(33分)[湘]渡邊啓吾(3分)、蓑田広大(29分)、袴田裕太郎(90分+1)主審:瀬田貴仁