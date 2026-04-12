俳優の山本裕典（38）がABEMA開局10周年を記念した30時間マラソンに挑むなか、メディア初出演を果たした家族から、かつての奔放な私生活と仕事激減の裏側、そして再起を願う切実なメッセージが寄せられた。【映像】「美人姉にイケメン弟」顔出し出演した山本の家族 ABEMAは2026年4月11日午後3時から12日夜10時まで、開局10周年特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソ