◇パ・リーグ西武2x−1ロッテ（2026年4月12日ベルーナD）西武の林安可外野手（28、リン・アンコー）が来日1号となるサヨナラ弾を放った。チームは今季初のサヨナラ勝利で、2カード連続勝ち越しを決めた。先発の平良海馬投手（26）は7回5安打無失点と粘投。勝敗はつかなかったが、開幕から3試合で防御率0.00を継続している。今季初のサヨナラにも、西口和也監督は「なかなか打てない中、なんとか追いついて最後こういう形