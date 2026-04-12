京都府南丹市で行方不明となっている男子児童について、12日の捜索で山の中から、当日履いていたとみられる靴が見つかりました。警察は関連を慎重に調べています。南丹市立園部小学校に通う安達結希さん（11）は、3月23日、父親が小学校に送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっています。警察はこれまでに、南丹市内を中心にのべおよそ950人を投入して捜索を続けていますが、安達さんの発見には至っていません。こうした中