人気者の役割を果たし続ける。ＷＢＣ世界バンタム級２位・那須川天心（２７＝帝拳）が１２日、一部で疑問視する声が上がっていた試合が迫る中でのテレビ番組出演などを変わらず続けていく意向を示した。前日はＷＢＣ同級挑戦者決定戦で元２階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）に９ラウンド（Ｒ）終了ＴＫＯで勝利し、昨年１１月に現ＷＢＣ同級王者・井上拓真（大橋）に敗れてからの再起に成功。この日は都