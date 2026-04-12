◆パリーグ西武２―１ロッテ（ベルーナドーム）＝延長１０回サヨナラ勝ち＝西武は延長１０回に来日１年目の林安可（リン・アンコー）外野手が右翼席に今季１号サヨナラ弾を放った。西武は９回裏に１点差を追いつき、延長１０回１死で、林安可がロッテのロングから劇弾。ベルーナドームを熱狂の渦に巻き込み、２カード連続勝ち越しに成功した。西口文也監督は勝利を喜びつつ、援護できていない平良海馬投手への申し訳ない思い