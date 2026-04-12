◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）巨人が今季２度目の完封負けで２連敗。４カードぶりの負け越しで、勝率５割となった。打線は初回から相手先発・高梨に好投を許し、６回まで１人の走者も出すことができなかった。７回１死から中山の中前打でようやく初安打をマーク。それでも後続が抑えられ、右腕に７回無得点と苦戦を強いられた。また、先発・井上は粘りの投球を見せたが、６回８安打２失点で