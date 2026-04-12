◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）４月１２日に阪神競馬場で３歳牝馬３冠の第一戦、桜花賞・Ｇ１（芝１６００メートル）が行われ、スターアニス（栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が２馬身半差で勝利した。着差以上の圧勝劇を現地で見守った馬主の吉田勝己氏は、同レースは２４年のステレンボッシュ以来、２年ぶり２勝目の勝利。Ｇ１は今年のフェブラリーＳ（コスタノヴァ）に続く、本