◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―３阪神（１２日・バンテリン）阪神が中日を完封で下し、今季最長の４連勝、初の同一カード３連勝を飾った。先発の高橋遥人投手が５安打、１０奪三振で完封。スポーツ報知評論家の金村義明氏は１２３球のピッチングだけでなく、相手投手に１１球を投げさせた３回の打席を称賛した。＊＊＊高橋遥人のピッチングは素晴らしかった。元々、真っすぐの勢いやキレは一級品だが、今季はカーブやスラ