一日の気温差が大きい春は、温度調節できる羽織物があると頼りになります。今回は【GU（ジーユー）】から、持ち運びやすく着心地のよさにも期待できる「パーカ」をご紹介します。ショート丈でスッキリと着こなせてスタイリングもしやすいパーカは、春のお出かけでヘビロテしたくなりそう！ カラバリも豊富なので、イロチ買いもおすすめです。 春の羽織りはコレに決まり！ 使い勝手のいい1軍パ}