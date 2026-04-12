◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）巨人が今季最少の２安打で２度目の完封負けを喫した。初回から相手先発・高梨に好投を許す展開で、６回まで１人の走者も出せず。７回の攻撃が始まる前には橋上オフェンスチーフコーチを中心に円陣を組み、７回１死から中山の中前打でようやく初安打を記録したが、右腕に７回無得点と苦戦を強いられた。この試合でセ・リーグ５球団とのカードが１巡を終えた。