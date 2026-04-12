４月１２日の桜花賞・Ｇ１（阪神競馬場・芝１６００メートル、牝馬）で枠入りの際、突進して前扉が破損し、外枠からの発走になったリリージョワ（牝３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父シルバーステート）について、ＪＲＡは４月１３日から５月３日まで出走停止とした。停止期間の満了後に、発走調教再審査が課せられる。同馬は馬体検査の結果、異常は認められず、そのまま発走して１１着という結果だった。なお、当初は１５時４０分