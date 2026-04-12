「ミッドナイト・サン」などのヒット曲で知られる歌手のザラ・ラーソンが、シンガー・ソングライターのチャペル・ローンのファンやパパラッチからの注目に対するスタンスを称賛した。公共の場における一部の一般人からの態度を非難し、批判の的となることも少なくないチャペルだが、ザラはその姿勢を応援しているという。 【写真】ザラ・ラーソン体型批判のスタイリストを解雇していた ザ・