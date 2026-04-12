1973年9月、静岡県伊豆半島南端の海岸で一家4人の遺体が発見された。立教大学助教授の大場啓仁（当時38歳）と妻、幼い娘2人。崖上に残された遺書から警察は一家心中と断定したが、その後の捜査で驚愕の事実が浮かぶ。大場は心中の1ヶ月半前、不倫相手だった教え子の女性を絞殺し、遺体を土中に埋めていたのだ。「本当に愛してるのはキミだけ」32歳の若さで助教授に昇格し、才色兼備の妻を持つ大場は、その立場を利用して複数