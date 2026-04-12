〈「手紙の絵がグロくて…」2人の死刑囚と“獄中結婚”した女性が明かす「奇妙な夫婦生活」〉から続く凶悪犯罪を犯した死刑囚の中には、獄中結婚をする人もちらほらと存在する。中でも2人の死刑囚と結婚した女性が水海睦子さんだ。【写真】死刑囚と獄中結婚を2回した、水海睦子さん自らも10回ほど刑務所に入ったことがある彼女は、「寝屋川中1男女殺害事件」の犯人・山田浩二と結婚。しかし山田の人間性に嫌気が差したのち、今