プロ野球「ハヤテベンチャーズ静岡」は11日、埼玉西武ライオンズと対戦。試合は、乱打戦となりました。1点を追う、ハヤテは5回裏。チームトップの安打数を誇る廣沢が俊足を生かして内野安打で出塁すると、すかさず、初球で盗塁。このチャンスに続くバッターは 鈴木 将平。古巣の西武からタイムリー2ベースを放ち同点とすると、さらにこの回、松永の2点タイムリーヒットも飛び出し逆転に成功し