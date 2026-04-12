ミラノ・コルティナ・オリンピックのフィギュアスケート女子シングルス／団体で金メダルを獲得し、世界的なスーパースターとなったアリサ・リュウ（20）が、アイスショー『スターズ・オン・アイス』出演のため来日中だ。彼女は、米国内ではどのようにみられてきたのか。関心を集めた、その“ユニークな生い立ち”とは--。在米ライターの堂本かおる氏が寄稿した。（全2回の1回目／続きを読む）【画像】「ツインテールがかわいすぎ