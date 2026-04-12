◇第86回桜花賞（2026年4月12日阪神芝1600メートル）第86回桜花賞の発売金は196億9354万2300円で対前年比109・2％とアップした。また、12日の阪神競馬場の入場人員は3万4454人で同134・5％とこちらも大幅にアップし、盛況だった。昨年の桜花賞は雨（馬場状態はやや重）で行われた。今年の桜花賞は1番人気のスターアニスが制し、阪神JFに続く2つ目のG1制覇を飾った。2着には5番人気のギャラボーグ、3着には12番人気のジッピ