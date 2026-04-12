「Ｗリーグ・プレーオフ決勝、デンソー７０−５１トヨタ自動車」（１２日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）３戦先勝方式の第４戦が行われ、２勝のデンソーがトヨタ自動車に７０−５１で勝利し、悲願の初優勝を飾った。０８年から加入し、デンソー一筋１８年の高田真希（３６）は、チーム最多の２１得点を記録。直近２シーズンは準優勝が続いていただけに、場内インタビューでは「最高で〜す」と絶叫。「１８年続けてきて、ようやく