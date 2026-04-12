お笑いタレントの山田花子が10日に自身のアメブロを更新。次男・「ロナウドちゃん」のリクエストに応えて作った晩ごはんで、自身の料理の腕前と「学校の給食」を比較し、自虐を交えて報告した。【映像】山田花子のアイデア料理や夫の手料理「花子VS給食」というタイトルでブログを更新した山田は、この日のメインメニューが次男からのリクエストである「ヤンニョムチキン」だったことを報告。副菜に「かぼちゃの炊いたん」を添