タレントのスザンヌ（39）が12日放送の読売テレビ系「上沼・高田のクギヅケ！」（日曜前11・40）に出演。近況を語った。MCの上沼恵美子に「痩せたんちがう？」と振られたスザンヌは「ちょっと痩せたんです」と応答。上沼に「何があったの？」と聞かれると「今、旅館させてもらってて、その旅館エレベーターがなくって。階段の上り下りをひたすら1年間やったら、8キロぐらい痩せたんですよ」と明かし、共演者を驚かせた。さら