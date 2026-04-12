「日本ハム７−１１ソフトバンク」（１２日、エスコンフィールド）日本ハムは今季初の２桁失点で２連敗。勝率５割逆戻りとなった。ソフトバンク戦の開幕５連敗は２００２年以来２４年ぶり。５連敗はすべて一度はリードを奪いながら逆転負けとなっている。先発の有原は五回９安打６失点で２敗目。初回に山川の適時内野安打で先制されると、さらに牧原大への押し出し四球などでいきなり３点を失う立ち上がり。味方が逆転して２