俳優の山本裕典がABEMA開局10周年を記念した30時間マラソンに挑むなか、メディア初出演となる家族から、トップスター時代の秘話や女性スキャンダルに揺れた過去、そして再起を願う切実なメッセージが寄せられた。【映像】「みんな美男美女！」山本裕典の両親と姉と弟ABEMAでは2026年4月11日午後3時から12日夜10時まで、開局10周年特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソ