〈《日本アニメのコスプレも》アリサ・リュウ（20）はなぜ注目されるのか？ 父は亡命者、4年前に“爆弾宣言”…現地メディアで語っていたこと〈在米ライターが解説〉〉から続くミラノ・コルティナ・オリンピック／フィギュアスケート女子シングルス、団体ともに金メダルを獲得し、世界的スーパースターとなったアリサ・リュウ（20）。現在、アイスショー『スターズ・オン・アイス』出演のため来日中の彼女だが、米国ではどう見ら