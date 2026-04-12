お笑いタレントの東MAXこと東貴博が11日、自身のアメブロを更新。お笑いコンビ「爆笑問題」の田中裕二・タレントの山口もえ夫妻の自宅に招かれ、家族同伴でホームパーティーを楽しんだことを報告した。【映像】東MAX、妻・安めぐみや2歳次女との写真を披露「最高の夜！」と題して更新されたブログで、東は「先日 爆笑問題の田中さんちにお呼ばれ」と切り出し、お笑いタレントの古坂大魔王やお笑いコンビ・X-GUNの西尾季隆らと