歌手さくらまや（27）が12日、電話取材に応じ、来年に大学院博士課程に進学したい意向を明かした。さくらは21年に日大法学部を卒業。24年に同大大学院の「総合社会情報研究科」に進学し、先月に修士課程を修了している。「先月、修士を2年間で卒業しました。これからの1年間で軍資金をためて、来年から博士課程に進む予定です。そこで3年間勉強します。試験は今年12月くらいから。また同じ日大で学べたら良いなと思っています」と