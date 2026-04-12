辛いペットロスを乗り越えるためにできること 1.ペットロスが何であるかを理解すること ペットロスは心の病気ではありません。大切な我が子や家族を失ったんです。悲しみや喪失感は心の自然な反応なのです。 今の自分の感情を否定する必要はありません。早く立ち直らなくてはと考える必要もありません。 ペットロスによって、仕事に行くことができなくなってしまうことがあります。家事をすることができず、お家の