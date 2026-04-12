牛丼チェーン『すき家』から、野菜がたっぷり摂れる新メニューが登場する。2026年4月14日から売り出されるのは、「シャキうま塩野菜牛丼」。特製塩ダレで炒めた野菜と牛肉のあいもりとは、いったいどんな味わいなのか。うま塩ダレが食欲をかき立てる！牛肉と野菜炒めがいっしょにご飯の上に盛り付けられた「シャキうま塩野菜牛丼」。『すき家』新提案の”あいもり”牛丼だ。2026年4月14日発売「シャキうま塩野菜牛丼」秘伝のタレ