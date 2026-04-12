極度の不振で険しい表情を浮かべるチザムJr.(C)Getty Images試合の結末を変えたワンプレーが波紋を呼んだ。現地時間4月11日に敵地で行われたレイズ戦で、ヤンキースは1点リードで迎えた延長10回、無死二、三塁からスクイズで同点とされると、さらに一死満塁となってからニゴロをジャズ・チザムJr.がファンブル。これが決勝の内野安打となって4-5でサヨナラ負けを喫した。【動画】打った瞬間に確信本拠地熱狂の大谷翔平の第4