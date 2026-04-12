Snow Manの目黒蓮さんは4月12日、自身のInstagramを更新。新CMでの営業マン姿を披露しました。【写真】目黒蓮、センター分けスーツの営業マン姿！「ネピア営業目黒です！」目黒さんは「ネピア営業目黒です！ 日本も今花粉で大変かな？ 今僕は花粉と毎日戦ってます ネピア、たくさんカナダに持ってきてまじでよかった」とつづり、7枚の写真を投稿。王子ネピア株式会社のブランド・ネピアの新CM撮影ショットを披露しています。「最後