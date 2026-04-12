双子座・女性の運勢 周囲の人の前向さや純粋さに刺激され、自分を律したいという「克己心」が強まる時期。ただ、その意欲を具体的にどこに向けるかは、まだ定まらない部分がありそうです。日常生活は安定し、穏やかに過ごせるものの、そこが挑戦意欲とうまくかみ合わないのかもしれません。でも、いまは思いつくままに行動してみるだけでもOK。その経験から、今後につながるヒントが見つかるはずです。「気になったら動いてみる、